CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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06.10.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave steigt am Abend stark
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CoreWeave. Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere zuletzt 5,9 Prozent.
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 5,9 Prozent im Plus bei 92,55 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 93,21 USD. Bei 88,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 4'591'035 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 39,58 Prozent niedriger. Bei 60,56 USD fiel das Papier am 30.07.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.08.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -4,047 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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