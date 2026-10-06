CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 90,96 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 91,95 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 88,60 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'930'371 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 153,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 68,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Verlust von 33,42 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 11.08.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 16.11.2026 gerechnet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --4,047 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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