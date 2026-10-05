CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend leichter

Die CoreWeave-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 87,75 USD. Der Kurs der CoreWeave-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 87,35 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,82 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'406'674 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 42,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,56 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.08.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,047 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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