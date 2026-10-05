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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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05.10.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Montagnachmittag auf rotes Terrain

CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 88,40 USD.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 88,40 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 87,90 USD. Bei 90,82 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 895'496 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Bei 153,17 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 73,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,56 USD am 30.07.2026. Mit Abgaben von 31,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CoreWeave 2.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,047 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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