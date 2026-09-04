CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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04.09.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,7 Prozent im Plus bei 88,57 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere um 20:26 Uhr 4,7 Prozent. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 88,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 85,73 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'988'096 Stück gehandelt.
Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 153,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 42,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,56 USD ab. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 46,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 551,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 395.37 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Am 16.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -4,006 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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