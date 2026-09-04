CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,6 Prozent auf 86,72 USD. Den Tageshöchststand markierte die CoreWeave-Aktie bei 87,88 USD. Bei 85,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'240'196 CoreWeave-Aktien.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 153,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,63 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 2.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CoreWeave 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 16.11.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -4,006 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant

Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus

Aktien-Check: Die Wachstumsstorys von Apple und CoreWeave auf dem Prüfstand