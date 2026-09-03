CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Donnerstagabend fester

Um 20:26 Uhr wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 83,71 USD nach oben. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,96 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'373'584 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Bei 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 82,98 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 27,65 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,73 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,006 USD je CoreWeave-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus

Aktien-Check: Die Wachstumsstorys von Apple und CoreWeave auf dem Prüfstand

Abseits der grossen Namen: Diese KI-Aktien legten nach Zahlen kräftig zu