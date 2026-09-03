CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von CoreWeave

Um 16:28 Uhr rutschte die CoreWeave-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 80,40 USD ab. In der Spitze fiel die CoreWeave-Aktie bis auf 79,04 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 80,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 872'254 CoreWeave-Aktien.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD. Mit einem Zuwachs von 90,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,56 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 24,68 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -4,006 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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