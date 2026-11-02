CoreWeave Aktie News: Anleger setzen CoreWeave am Montagabend unter Druck

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,9 Prozent auf 51,08 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,93 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 55,29 USD. Bisher wurden via NASDAQ 6'957'709 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,30 USD. Dieser Kurs wurde am 01.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 170,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,93 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 0,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 11.08.2026. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 10.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der CoreWeave-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -4,134 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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