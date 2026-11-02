CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Nachmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,9 Prozent auf 53,28 USD. Bei 52,09 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 55,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 3'470'655 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 138,30 USD erreichte der Titel am 01.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 159,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie. Am 27.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 3,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. CoreWeave veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 10.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der CoreWeave-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,134 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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