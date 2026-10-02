CoreWeave Aktie News: CoreWeave präsentiert sich am Freitagabend fester

Die CoreWeave-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 89,44 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,80 USD. Bei 91,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'061'168 CoreWeave-Aktien.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 71,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 60,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 47,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem CoreWeave seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,73 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat CoreWeave 2.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,047 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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