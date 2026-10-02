CoreWeave Aktie News: Anleger greifen bei CoreWeave am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 91,12 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'214'952 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Mit einem Zuwachs von 68,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -4,047 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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