CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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02.09.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend mit Kursverlusten
Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 81,08 USD.
Die CoreWeave-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,9 Prozent auf 81,08 USD nach. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 79,58 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,09 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'249'969 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 88,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 33,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -4,006 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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