CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Verlusten

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 80,87 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 79,85 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,09 USD. Zuletzt wechselten 939'403 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 89,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 60,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,11 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 11.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -4,006 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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