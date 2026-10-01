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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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01.10.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von CoreWeave

CoreWeave Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von CoreWeave

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 86,76 USD.

CoreWeave
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Um 20:26 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 86,76 USD ab. Bei 84,55 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 87,54 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'844'343 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 43,36 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 60,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Mit einem Kursverlust von 30,20 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 11.08.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 16.11.2026 gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -4,047 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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