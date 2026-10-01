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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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01.10.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag leichter

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,2 Prozent auf 85,24 USD.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 85,24 USD abwärts. Bei 85,12 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 87,54 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 977'518 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,69 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Umsatzseitig wurden 2.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CoreWeave 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2026 dürfte CoreWeave einen Verlust von -4,047 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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