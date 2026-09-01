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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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01.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagabend Verlust reich

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagabend Verlust reich

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 81,37 USD.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 81,37 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 80,39 USD. Bei 82,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'364'691 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 153,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 46,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CoreWeave-Aktie 25,57 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -4,006 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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