CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 4,3 Prozent auf 81,24 USD. Zwischenzeitlich weitete die CoreWeave-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 80,39 USD aus. Bei 82,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1'009'658 Aktien.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 46,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,56 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -4,006 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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