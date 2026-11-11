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11.11.2026 07:21:27
CoreWeave-Aktie kräftig im Plus: Umsatz wächst um 170 Prozent – Prognose erneut angehoben
Der KI-Infrastrukturanbieter wächst schneller als selbst angekündigt, doch ein Kostenblock legt noch stärker zu.
- CoreWeave steigert den Umsatz im dritten Quartal um knapp 170 Prozent
- Der Konzern hebt die Umsatzprognose für 2026 erneut an
- Steigende Zinskosten lassen den Nettoverlust deutlich wachsen
CoreWeave hat heute nach US-Börsenschluss Quartalszahlen über der eigenen Prognose vorgelegt und die Anleger damit überzeugt: Die Aktie legte nachbörslich an der NASDAQ 7,90 Prozent auf 52,58 US-Dollar zu.
Umsatz über der eigenen Spanne
Im dritten Quartal 2026 kletterte der Umsatz auf 3,66 Milliarden US-Dollar, nach 1,37 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Damit übertraf CoreWeave die im August ausgegebene Spanne von 3,45 bis 3,6 Milliarden US-Dollar. Konzernchef Michael Intrator sprach in der Quartalsmitteilung von einem Durchbruchsquartal: Die bereinigte operative Marge habe ein Quartal früher als geplant die Zweistelligkeit erreicht.
CoreWeave hebt den Jahresausblick erneut an
Für 2026 rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatz von 13,0 bis 13,3 Milliarden US-Dollar, bisher waren 12,4 bis 13,2 Milliarden US-Dollar angepeilt. Der Auftragsbestand wuchs auf rund 132,5 Milliarden US-Dollar, nach etwa 104 Milliarden US-Dollar Ende Juni.
Zinslast drückt auf das Ergebnis
Unter dem Strich wuchs der Nettoverlust auf 709 Millionen US-Dollar, nach 110 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Hauptgrund ist der schuldenfinanzierte Ausbau der Rechenzentren: Der Nettozinsaufwand stieg auf 846 Millionen US-Dollar, für das vierte Quartal erwartet CoreWeave bereits 1,05 bis 1,15 Milliarden US-Dollar.
Wie tragfähig die Finanzierung ist, dürfte sich an den Kundengeldern zeigen: Intrator stellte für die kommenden drei Monate Vorauszahlungen und Einlagen von rund 9 Milliarden US-Dollar in Aussicht.
Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion Finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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