CoreWeave-Aktie im Fokus: BofA sieht Chancen trotz steigender Kosten

BofA bestätigt die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 140 US-Dollar

Die Bank erhöht die Investitionsschätzung für CoreWeave

Analystenmeinungen reichen von 250 bis 67 Dollar Kursziel

Die CoreWeave-Aktie kann an der NASDAQ vorbörslich Gewinne einfahren: Zeitweise geht es um 3,47 Prozent auf 75,80 US-Dollar nach oben. Dabei profitiert der Titel von einer Analystenstimme: Die BofA Securities hat die Kaufempfehlung für den KI-Cloud-Anbieter mit einem unveränderten Kursziel von 140 US-Dollar bestätigt, wie "Investing" berichtet.

Höhere Investitionen, aber Margendruck belastet CoreWeave-Aktie nur vorübergehend

Die Experten der BofA hoben die eigene Schätzung für die Investitionsausgaben von CoreWeave im Geschäftsjahr 2026 von 29 auf 34 Milliarden Dollar an. Für das zweite Quartal erwartet die Bank eine operative Marge von 2,4 Prozent, etwas unter dem Analystenkonsens von 2,8 Prozent. Bis zum vierten Quartal soll sich die Marge nach BofA-Schätzung schrittweise auf 14,6 Prozent verbessern, ausgehend von 1,0 Prozent im ersten Quartal. Für das Gesamtjahr 2026 rechnen Analysten weiterhin mit einem Verlust von 3,81 Dollar je Aktie; profitabel dürfte CoreWeave laut Konsens in diesem Jahr noch nicht werden. Nach Einschätzung der BofA rückt die Profitabilität für Investoren zunehmend in den Fokus, während zusätzliche aktive Rechenleistung die Umsatzerkennung antreiben und für operativen Hebel sorgen soll.

Wettbewerbssorgen um SpaceX und Meta

Der jüngste Kursdruck geht auf Sorgen um wachsende Konkurrenz zurück, vor allem durch SpaceX und Berichte, wonach Meta ein eigenes Cloud-Infrastrukturgeschäft aufbauen und überschüssige KI-Rechenkapazität an externe Kunden verkaufen könnte. Die BofA hält den Markt für KI-Rechenleistung jedoch nicht für strukturell wettbewerbsintensiv: Die Nachfrage nach KI-Rechenleistung übersteige das Angebot deutlich, sodass der Zugang zu Kapazität und nicht die Wahl des Anbieters der eigentliche Engpass bleibe.

Analysten bei CoreWeave-Aktie uneinig

Andere Häuser bewerten die Lage sehr unterschiedlich: Wolfe Research bestätigte "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Dollar und erhöhte ebenfalls die Investitionsschätzung, Rosenblatt Securities blieb bei "Buy" und einem Kursziel von 250 Dollar und sieht in Metas möglichen Cloud-Plänen sogar eine Chance für CoreWeave. Evercore ISI bekräftigte "Outperform" mit 150 Dollar Kursziel. Demgegenüber steht Sanford C. Bernstein mit einem "Underperform"-Rating und einem Kursziel von lediglich 67 Dollar, begründet mit der Erwartung eines sich weiter verschärfenden Wettbewerbs im KI-Cloud-Markt.

Eine ungewöhnlich breite Meinungsspanne

Die Spanne der Kursziele von 67 bis 250 Dollar zeigt, wie unterschiedlich die Wall Street die Nachhaltigkeit von CoreWeaves Geschäftsmodell einschätzt. Wie tragfähig die Position des Unternehmens tatsächlich ist, dürfte sich erst zeigen, wenn absehbar wird, ob Meta seine Cloud-Pläne tatsächlich umsetzt und wie sich die operativen Margen im weiteren Jahresverlauf entwickeln.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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