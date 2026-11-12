CoreWeave A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CoreWeave A hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 70.46 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -10.890 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat CoreWeave A im vergangenen Quartal 5’490.88 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 202.86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreWeave A 1’813.00 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch