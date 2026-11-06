CoreCivic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CoreCivic veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 14.49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.240 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 28.19 Prozent auf 744.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 580.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch