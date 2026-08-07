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07.08.2026 06:37:00
CoreCivic informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
CoreCivic präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.37 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.350 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27.27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 538.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 684.9 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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