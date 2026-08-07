Corebridge Financial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Corebridge Financial lud am 04.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Corebridge Financial ein EPS von -1.200 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4.25 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.96 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch