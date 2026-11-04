Corebridge Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Corebridge Financial liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Corebridge Financial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3.22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.270 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11.71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5.05 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch