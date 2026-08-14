Core Silver präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Core Silver hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch