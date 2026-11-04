Core Molding Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Core Molding Technologies hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Core Molding Technologies 0.220 USD je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 54.41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Core Molding Technologies einen Umsatz von 58.4 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch