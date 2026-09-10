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10.09.2026 06:37:00
Core Main A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Core Main A hat am 09.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.48 Prozent auf 2.15 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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