CORE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

CORE gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 44.18 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 44.44 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CORE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6.36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch