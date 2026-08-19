Core AI legte Quartalsergebnis vor

Core AI hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Core AI vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2.480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22.4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1000.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch