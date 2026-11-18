Core AI lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1.740 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 503.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3.7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch