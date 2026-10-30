CordovaCann mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CordovaCann liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CordovaCann die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10.28 Prozent auf 3.2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte CordovaCann 3.6 Millionen CAD umgesetzt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0.010 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte CordovaCann ein Ergebnis je Aktie von -0.020 CAD vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.25 Prozent auf 13.36 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.25 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch