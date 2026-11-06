Cordoba Minerals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cordoba Minerals liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cordoba Minerals die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.01 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0.060 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch