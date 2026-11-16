Cordlife Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cordlife Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 SGD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 SGD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22.72 Prozent auf 7.9 Millionen SGD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.2 Millionen SGD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch