Corcept Therapeutics: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Corcept Therapeutics hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS lag bei 1.01 USD. Im letzten Jahr hatte Corcept Therapeutics einen Gewinn von 0.160 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63.97 Prozent auf 340.5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 207.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch