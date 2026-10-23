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23.10.2026 06:37:00
Corcel Exploration hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Corcel Exploration liess sich am 21.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Corcel Exploration die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.02 CAD gegenüber -0.060 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0.070 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Corcel Exploration ein EPS von -0.100 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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