Corby Spirit and Wine: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Corby Spirit and Wine hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.97 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corby Spirit and Wine 0.360 CAD je Aktie eingenommen.

Corby Spirit and Wine hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72.5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3.85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch