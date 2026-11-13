Corby Spirit and Wine: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Corby Spirit and Wine hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0.97 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Corby Spirit and Wine noch ein Gewinn pro Aktie von 0.360 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Corby Spirit and Wine in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 72.5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 75.4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch