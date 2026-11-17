Coral Laboratories hat am 14.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23.76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 16.29 INR je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 91.06 Prozent auf 363.7 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 190.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch