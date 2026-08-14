Coral India Finance Housing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coral India Finance Housing hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Coral India Finance Housing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.10 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.19 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 18.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.8 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch