Coral India Finance Housing: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Coral India Finance Housing äusserte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.86 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.880 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 39.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38.4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch