COPRO-HOLDINGSCo,Ltd Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

COPRO-HOLDINGSCo,Ltd Registered gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 9.45 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9.96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 68.00 Prozent auf 13.94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch