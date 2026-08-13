Coppernico Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Coppernico Metals liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Coppernico Metals die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch