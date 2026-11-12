Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf im vergangenen Quartal 26.2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf 26.0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch