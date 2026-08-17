Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Copper Property CTL Pass Through Trust Equity Trust Pthru Ctf hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.300 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0.49 Prozent auf 26.2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch