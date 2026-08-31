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31.08.2026 06:37:00
Copper Giant Resources: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Copper Giant Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Copper Giant Resources -0.050 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.ch
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