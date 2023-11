Copenhagen Capital A/S – Periodemeddelelse for 3. kvartal 2023

Copenhagen Capital A/S afgiver periodemeddelelse for 3. kvartal 2023. Selskabet offentliggør ikke finansiel information som en del af periodemeddelelser.

Driften af ejendommene forløber som forventet, der er generelt en lav tomgang i porteføljen. Selskabet har afsluttet istandsættelsen og ombygningen af ejendommene beliggende på Ingemannsvej 3, 1964 Frederiksberg og Niels Hemmingsens Gade 4, 1153 København K.

Copenhagen Capital A/S fastholder forventningerne til 2023 om et resultat af primær drift mellem kr. 17,0 mio. og kr. 20,0 mio. kr. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Der forventes samlet for året negative ejendomsværdireguleringer grundet markedsforholdene.

Som konsekvens af de stigende renter, har Copenhagen Capital A/S siden 2021 akkumuleret oplevet positive kursreguleringer vedrørende realkreditgæld på ca. kr. 100 mio. Markedet for investeringsejendomme reagerer med en vis forsinkelse i forhold til de finansielle markeder og der kan konstateres en tidsforskydning mellem den værdibevarende effekt af lange fastforrentede lån og de markedsmæssige tilpasninger af prissætningen for investeringsejendomme ved stigende renter.

Selskabet forventer for 2024 et resultat af primær drift mellem kr. 15 mio. og kr. 17 mio. før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat. Resultatet kan påvirkes af køb/salg af ejendomme og af renteudviklingen.

”Vi har igennem 2023 haft fokus på at sikre en solid langsigtet kapitalstruktur og driften af kerneforretningen, der forløber som forventet med lave restancer og lav tomgang.” udtaler direktør Rasmus Greis og fortsætter ”Markedet for investeringsejendomme er fortsat præget af usikkerhed og lav aktivitet. Copenhagen Capital A/S følger markedet tæt både i forhold til de muligheder der kan opstå indenfor investeringsejendomme og i forbindelse med renteudviklingen.”

Finanskalender for 2024

Årsregnskab 2023 – Torsdag d. 29. februar

Ordinær Generalforsamling – Mandag d. 29. april

Periodemeddelelse 1. kvartal 2024 – Tirsdag d. 21. maj

Delårsrapport 1. halvår 2024 – Tirsdag d. 20. august

Periodemeddelelse 3. kvartal 2024 – Tirsdag d. 19. november

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70271060

Email: rg@copenhagencapital.dk

Attachment