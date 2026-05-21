Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’446 0.4%  SPI 18’973 0.1%  Dow 50’286 0.6%  DAX 24’607 -0.5%  Euro 0.9142 -0.1%  EStoxx50 5’960 -0.3%  Gold 4’544 0.0%  Bitcoin 61’171 0.3%  Dollar 0.7868 0.0%  Öl 105.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998NVIDIA994529Swiss Re12688156Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hexensabbat an der Börse: Warum Derivatemärkte viermal jährlich verrücktspielen
UBS sieht starkes Aufwärtspotenzial für Goldpreis und Silber bis Jahresende
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
Micron-Aktie zieht an: Angehobener Ausblick stellt neue Rekorde in Aussicht
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Suche...
eToro entdecken

Copart Aktie 190310 / US2172041061

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.05.2026 22:41:39

Copart Q3 Profit Slips Despite Higher Revenue

Copart
25.84 CHF -0.98%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Online vehicle auction company Copart Inc. (CPRT) on Thursday reported slightly lower third-quarter profit, despite higher revenues.

Net income attributable to Copart declined to $402.4 million, or $0.43 per share, from $406.6 million, or $0.42 per share, in the year-ago quarter.

Revenue increased 2.1% to $1.24 billion from $1.21 billion last year, driven by higher service revenue and vehicle sales.

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Copart Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?