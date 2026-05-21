Copart Aktie 190310 / US2172041061
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21.05.2026 22:45:38
Copart, Inc. Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Copart, Inc. (CPRT) released a profit for third quarter of $402.40 million
The company's earnings came in at $402.40 million, or $0.43 per share. This compares with $406.60 million, or $0.42 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.7% to $1.23 billion from $1.21 billion last year.
Copart, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $402.40 Mln. vs. $406.60 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.42 last year. -Revenue: $1.23 Bln vs. $1.21 Bln last year.
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