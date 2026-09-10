Copart Aktie 190310 / US2172041061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 22:24:01
Copart, Inc. Bottom Line Retreats In Q4
(RTTNews) - Copart, Inc. (CPRT) announced a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $327.423 million, or $0.35 per share. This compares with $396.354 million, or $0.41 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.4% to $1.152 billion from $1.125 billion last year.
Copart, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $327.423 Mln. vs. $396.354 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $0.41 last year. -Revenue: $1.152 Bln vs. $1.125 Bln last year.
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Copart Inc.
|
09.09.26
|S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Copart von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Ausblick: Copart vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
03.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert Copart-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Copart von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|S&P 500-Papier Copart-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Copart von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
25.08.26
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
Analysen zu Copart Inc.
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.